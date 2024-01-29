Чиновники из КНР и США встретятся и обсудят наркотики

WP: чиновники из США и КНР встретятся по вопросу ограничения поставок фентанила

Во вторник официальные представители США посетят Пекин для встречи с китайской рабочей группой по вопросу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

США и Китай хотят выработать конкретные действия «с целью противодействия растущей угрозе синтетических наркотиков», так прокомментировал предстоящую встречу официальный представитель Белого Дома.

На встрече будет обсуждаться ограничение поставок на американский рынок химических веществ (прекурсоров), которые используются в производстве фентанила.

Планируется улучшить отслеживание и маркировку ввозимых на американский рынок химикатов, которые используются в производстве наркотиков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении помочь США в борьбе с незаконным производством химических веществ-прекурсоров фентанила. Китайский лидер обязался бороться с компаниями, связанными с производством и поставками наркотических веществ на американский рынок.

Для США очень важен вопрос ограничения поставок веществ, используемых в производстве фентанила. Ранее сообщалось, что в стране начался кризис, связанный с употреблением этого наркотического вещества. По официальным данным, в 2021 году в США зафиксировали 80 тысяч летальных исходов от фентанила.