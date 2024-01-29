Клава Кока раскрыла свой вес после праздников со словами «вкусно ела»

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) раскрыла свой вес после праздников со словами «вкусно ела». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница продемонстрировала снимок, на котором стоит на весах, показывающих результат 56,8 килограмма. Проводящая время на Мальдивах звезда отметила, что в данный момент находится в своем максимальном весе.

«Мне было комфортно этот месяц: я вкусно ела, отдыхала и выкладывала контент без фотошопа и лучших ракурсов», — объяснила артистка. При этом Кока указала, что с февраля у нее начинаются концерты и в настоящее время она приводит себя в форму посредством тренировок.

Ранее в январе Клава Кока похвасталась новым роскошным автомобилем Mercedes-Benz. Известно, что цена автомобиля из аналогичной линейки начинается от 20 миллионов рублей.