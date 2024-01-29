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13:24, 29 января 2024Мир

В России отреагировали на заявление Борреля об ошибках в поддержке Украины

Сенатор Климов усомнился, что Евросоюз поменяет стратегию помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) вряд ли поменяют стратегию помощи Украине, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об ошибках в поддержке Киева.

«Уже большинству людей даже в самом Европейском союзе стало понятно, что никакая победа над Россией на поле боя невозможна. Она и так была невозможна, потому что Россия — ракетно-ядерная сверхдержава. Некоторые уже поменяли риторику, даже США уже говорят, что столько, сколько сможем, — поможем. Этот (Боррель — прим. "Ленты.ру") говорит: "Столько, сколько надо", — но у него нет ни денег, ни возможностей, ничего у него нет. Что бы он там ни говорил, от этого в объективной реальности мало что меняется. Симптоматично то, что чиновники, занимающие высокие посты в Евросоюзе и НАТО, все больше напоминают умалишенных», — сказал сенатор.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt признал, что страны ЕС зачастую очень долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. По его словам, объединение должно в будущем сменить отношение к поддержке Киева от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

Он также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности и другие современные системы вооружения и напомнил о важности укрепить систему противовоздушной обороны республики.

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