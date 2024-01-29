В России отреагировали на заявление Борреля об ошибках в поддержке Украины

Сенатор Климов усомнился, что Евросоюз поменяет стратегию помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) вряд ли поменяют стратегию помощи Украине, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об ошибках в поддержке Киева.

«Уже большинству людей даже в самом Европейском союзе стало понятно, что никакая победа над Россией на поле боя невозможна. Она и так была невозможна, потому что Россия — ракетно-ядерная сверхдержава. Некоторые уже поменяли риторику, даже США уже говорят, что столько, сколько сможем, — поможем. Этот (Боррель — прим. "Ленты.ру") говорит: "Столько, сколько надо", — но у него нет ни денег, ни возможностей, ничего у него нет. Что бы он там ни говорил, от этого в объективной реальности мало что меняется. Симптоматично то, что чиновники, занимающие высокие посты в Евросоюзе и НАТО, все больше напоминают умалишенных», — сказал сенатор.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt признал, что страны ЕС зачастую очень долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. По его словам, объединение должно в будущем сменить отношение к поддержке Киева от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

Он также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности и другие современные системы вооружения и напомнил о важности укрепить систему противовоздушной обороны республики.