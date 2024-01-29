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16:29, 29 января 2024Бывший СССР

Литва признала опасность для ЕС в случае изъятия российских активов

Посол Литвы Пранцкявичюс: изъятие российских активов может быть опасно для ЕС

Фото: Susana Vera / Reuters

Изъятие замороженных активов Москвы в пользу Украины может иметь для Европейского Союза (ЕС) негативные последствия, однако Европе не стоит этого бояться. Опасность недружественных мер в отношении России признал посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в интервью для LRT.tv

«Мы всегда в Вильнюсе считали, что нет причин бояться решать вопрос о замороженных средствах (...) Опасения, на наш взгляд, в основном преувеличены. Конечно, реальные шаги в этом направлении покажут, насколько реальны были эти опасения или нет», — заявил дипломат.

Пранцкявичюс отметил, что амбиции самых горячих союзников Украины в Европе состоят в том, чтобы добиться конфискации российской собственности в пользу Киева в полном объеме.

Ранее законопроект об изъятии активов Москвы для помощи Украине одобрил Комитет по иностранным делам Сената США. В случае принятия документ позволит конфисковать и использовать только 5 миллиардов долларов из замороженных странами Запада 300 миллиардов.

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      Глеб Палехов
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