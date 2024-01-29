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23:32, 29 января 2024Россия

Москалькова прокомментировала казнь заключенного азотом в США

Омбудсмен Москалькова: казнь заключенного азотом в США — узаконенное варварство

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала первую в истории США казнь человека с помощью азота. Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале.

Она отметила, что в США уже практиковалось целых пять видов казни, в том числе повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Теперь же их стало шесть. Казнь азотом Москалькова назвала узаконенным варварством.

По словам омбудсмена, произошедшее свидетельствует о катастрофической ситуации с правами человека в США. «Как они чтут их сами, развязывая и поддерживая войны по всему миру, наблюдаем ежедневно, как предают своих же граждан мучительной смерти, узнали недавно», — написала она. Кроме того, Москалькова напомнила, что в России уже давно соблюдается мораторий на исключительную меру наказания.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь азотом в США можно приравнять к пыткам.

Кеннет Юджин Смит стал первым казненным в США при помощи чистого азота. Сообщалось, что с начала экзекуции до объявления смерти в общей сложности прошло 19 минут.

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      Марина Совина
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