Нападение на полицейских в центре Москвы попало на видео

Нападение 22-летнего сторонника Украины на полицейских в Москве попало на видео

Нападение 22-летнего сторонника Украины на полицейских в центре Москвы попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как молодой человек подошел к троим патрульным у станции метро «Охотный Ряд», распылил газовый баллончик в лицо одному из них и повалил потерпевшего на землю. После этого злоумышленник начал снимать с себя одежду, выкрикивая проукраинские лозунги.

Патрульный был госпитализирован с различными травмами и химическим ожогом глаз.

Нападавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Ставропольского края. Известно, что ранее его неоднократно задерживали за акции в поддержку Украины.

В этот раз в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По сообщению пресс-службы столичного главка СКР нападавший вину признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

