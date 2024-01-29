Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:33, 29 января 2024Забота о себе

Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга

Диетолог Найду: для здоровья мозга необходимы клетчатка и полифенолы

Фото: Pxhere

Психиатр и диетолог Ума Найду назвала четыре важных составляющих, которые помогут сохранить молодость мозга. Ее советы приводит CNBC.

Найду объяснила, что для здоровья мозга прежде всего важно правильное питание. По ее словам, попадая в кишечник, пища взаимодействует с миллионами бактерий, которые расщепляют ее на отдельные вещества. Если какого-то из них будет не хватать, это повлияет на все внутренние системы и органы человека, в том числе и на мозг, предупредила диетолог. Чтобы не допустить дефицита, она посоветовала в первую очередь увеличить количество клетчатки в рационе и есть больше овощей, бобовых, а также льняное семя.

Вторым необходимым ингредиентом для сохранения здоровья мозга Найду назвала полифенолы. По ее словам, эти вещества обладают мощным противовоспалительным действием и содержатся в растительных продуктах яркого цвета — моркови, чернике, оливках и клубнике.

Пробиотики — это еще один важный элемент для здоровья и молодости мозга, убеждена Найду. Она отметила, что ими богаты ферментированные продукты, употребление которых снижает воспаление в организме.

Наконец четвертым полезным для мозга ингредиентом Найду назвала травы и специи. По ее мнению, многие считают эти продукты неважными для здоровья. Однако в действительности, по словам врача, куркума, перец, орегано, петрушка, имбирь, чеснок и другие специи не только придают блюдам пикантности, но и обладают антиоксидантным действием.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала жареную картошку вредным для мозга блюдом. Соломатина объяснила, что жареный картофель вреден, так как имеет высокий гликемический индекс.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

      Дуа Липа снялась в откровенном боди в необычной позе

      Российская фристайлистка стала серебряным призером турнира в США

      В Литве облили красной краской памятник партизану «лесных братьев»

      Гендиректор РЖД впервые высказался о ситуации с выброшенным котом Твиксом

      В России собравшийся на СВО чиновник рассказал о первом дне подготовки в Чечне

      Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте

      Мобилизованного россиянина осудили на семь лет за дезертирство

      В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»

      Названы четыре важных составляющих для молодости и здоровья мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше