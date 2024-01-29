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14:25, 29 января 2024Забота о себе

Любимое миллионами россиян блюдо назвали вредным для мозга

Диетолог Елена Соломатина назвала жареную картошку ломающим мозг блюдом

Фото: Clark Douglas / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала любимое миллионами россиян блюдо — жареную картошку — вредным для мозга. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Соломатина объяснила, что жареный картофель вреден, так как имеет высокий гликемический индекс. По словам врача, это значит, что из-за него уровень глюкозы в крови резко возрастает.

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Диетолог отметила, что частое употребление этого продукта может привести к проблемам с кровообращением, частым воспалениям, а также к тому, что сосуды будут закупориваться холестериновыми бляшками. «Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают», — заключила врач.

Ранее Елена Соломатина рекомендовала пожилым людям есть халву для поддержания здоровья. По ее словам, все виды этого десерта содержат вещества, необходимые в зрелом возрасте.

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      Алиса Дмитриева
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