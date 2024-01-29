Нидерландский депутат назвал политику Евросоюза диктатурой

Нидерландский депутат Марсель де Грааф назвал политический курс ЕС диктатурой

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф назвал политический курс Европейского союза (ЕС) диктатурой в связи с попытками заставить Венгрию изменить решение по помощи Украине. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в социальной сети X.

«ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза — диктатура!» — так де Грааф комментирует давление ЕС на Венгрию по вопросу помощи Украине.

Венгрия остается единственной страной в ЕС, которая высказывается против одобрения нового пакета помощи Украине.

В ответ на позицию венгерских властей Брюссель заявил о наличии плана по обвалу курса венгерской валюты и снижению инвестиционной привлекательности страны.

Ранее политик из другой страны ЕС осудил давление на Венгрию по вопросу снятия вето с помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Французский политик Флориан Филиппо назвал союз «мафией, которую необходимо уничтожить».