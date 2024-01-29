Главному конкуренту Мадуро запретили претендовать на пост президента Венесуэлы

В Венесуэле лидеру оппозиции Мачадо запретили баллотироваться на пост президента

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает Euronews.

Запрет на участие в выборах суд аргументирует мошенничеством, нарушениями налогового законодательства, а также причастностью Мачадо к экономическим санкциям, которые США ввели по отношению к Венесуэле.

Несмотря на решение суда, Мачадо заявила, что «борьба за победу демократии посредством свободных и справедливых выборов» не окончена.

Оппозиционный лидер ссылается на нарушение Барбадосских соглашений, которые ранее президент Николас Мадуро заключил с оппозицией при поддержке Соединенных Штатов. Документ обязывает «содействовать допуску всех кандидатов и партий к президентским выборам» в Венесуэле.

Ранее Николас Мадуро заявил о несостоятельности Барбадосских соглашений. Он назвал их «нуждающимися в интенсивной терапии» после недавних заговоров.

Ранее в Венесуэле арестовали 32 оппозиционеров по обвинению в организации заговора против Николаса Мадуро при помощи США.