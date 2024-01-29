На Украине заметили готовность к переговорам с Россией

Депутат Рады Дубинский: число условий для переговоров с Россией растет

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, прокомментировал ход конфликта Украины и России. Его слова опубликованы в его Telegram-канале с помощью адвокатов.

Политик отметил, что сейчас число условий для переговоров по завершению конфликта с Россией растет. По его мнению, твердая позиция президента Украины Владимира Зеленского по диалогу с Москвой объясняется завершением срока его полномочий. Поэтому безапелляционные заявления остаются лишь «политическим лозунгом».

«История (главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида — прим. "Ленты.ру") Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — подчеркнул он.

Ранее Арахамия рассказал о грядущем кризисе в Верховной Раде. Он заявил, что еще 17 депутатов от фракции «Слуга народа» выразили желание сложить полномочия. В декабре прошлого года Арахамия уже заявлял о желании многих депутатов сложить полномочия.