Стало известно о появлении новых дивизий у Санкт-Петербурга

«Известия»: Санкт-Петербург защитят новыми дивизиями из-за расширения НАТО

Защиту Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада России усилят новыми дивизиями. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве обороны. Для обеспечения безопасности в регионе создается Ленинградской военный округ.

Речь идет про мотострелковые дивизии, возможно, будет развернута и танковая. Одно из подразделений будет развернуто на Карельском перешейке, чтобы гарантировать безопасность Петербурга.

Таким образом в Минобороны намерены купировать угрозы, возникшие после вступления Финляндии в НАТО. Кроме того, в скором времени ожидается присоединение к альянсу Швеции. «Создаваемый Ленинградский военный округ будет парировать угрозы со стороны Прибалтики, Финляндии, Швеции и Норвегии. Раньше у нас с ними были нормальные отношения, но они решили их испортить. Это их право, но нам надо давать на это ответ», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.