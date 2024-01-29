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03:07, 30 января 2024Россия

Стало известно о появлении новых дивизий у Санкт-Петербурга

«Известия»: Санкт-Петербург защитят новыми дивизиями из-за расширения НАТО

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Защиту Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада России усилят новыми дивизиями. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве обороны. Для обеспечения безопасности в регионе создается Ленинградской военный округ.

Речь идет про мотострелковые дивизии, возможно, будет развернута и танковая. Одно из подразделений будет развернуто на Карельском перешейке, чтобы гарантировать безопасность Петербурга.

Таким образом в Минобороны намерены купировать угрозы, возникшие после вступления Финляндии в НАТО. Кроме того, в скором времени ожидается присоединение к альянсу Швеции. «Создаваемый Ленинградский военный округ будет парировать угрозы со стороны Прибалтики, Финляндии, Швеции и Норвегии. Раньше у нас с ними были нормальные отношения, но они решили их испортить. Это их право, но нам надо давать на это ответ», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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