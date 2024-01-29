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04:20, 29 января 2024Мир

В Конгрессе заявили об опасности политики Байдена

Конгрессмен Роджерс: продвигаемая Байденом доктрина умиротворения угрожает США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Проводимая американским президентом Джо Байденом политика умиротворения угрожает национальной безопасности страны, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майк Роджерс. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о нападении на базу ВС США на сирийско-иорданской границе. По мнению политика, страх президента Байдена перед эскалацией перерос в доктрину умиротворения. «Слабость, проявляемая нынешней администрацией, поощряет наших врагов. Нападения на наших военнослужащих, союзников и интересы будут продолжаться до тех пор, пока нынешний президент не продемонстрирует сильное лидерство», — отметил он.

Представление о том, что умиротворение приведет к более эффективным действиям государств и террористических группировок, в корне неверно, считает конгрессмен.

Ранее Байден обвинил Иран в поддержке атаки на базу США в Иордании. Дрон ударил по военной базе вечером 27 января.

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      Марина Совина
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