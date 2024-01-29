Украина внедрила сотни стандартов НАТО

Минобороны Украины заявило о внедрении 315 стандартов НАТО

Украина внедрила 315 стандартов НАТО в оборонный сектор страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

«Всего в Минобороны, ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что 192 стандарта внедрили в рамках партнерства Украина-НАТО, а 123 — в инициативном порядке. По данным Минобороны, с декабря прошлого года по январь 2024 года страна ввела 18 стандартов альянса. Отмечается, что всего в военно-политическом блоке существует 1135 стандартов, Украина планирует в этом году внедрить еще 50.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. По его словам, Украина хочет получить хотя бы один конкретный шаг навстречу со стороны блока.

