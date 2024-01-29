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19:42, 29 января 2024Бывший СССР

Украина заявила о желании провести встречу на высшем уровне с Венгрией

Ермак: Венгрия и Украина заинтересованы во встрече Зеленского и Орбана
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Во встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заинтересованы оба государства. О желании провести встречу на высшем уровне рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, цитирует его «Европейская правда» в Telegram.

«Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Я считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По его словам, стороны также заинтересованы, чтобы такая встреча прошла успешно и открыла новую страницу в отношениях Киева и Будапешта.

Ранее Ермак сообщил, что Сийярто встретился министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде Закарпатской области. Как отмечал глава офиса Зеленского, украинская сторона работает над налаживанием отношений с Венгрией. Помимо этого, он подчеркивал необходимость конструктивного диалога.

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      Кристина Есикова
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