Аналитик Меркурис: ВС России подрывают артиллерийские расчеты ВСУ в зоне СВО

Российская армия подрывает артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, стратегия Вооруженных сил (ВС) РФ состоит в том, чтобы заставить ВСУ угадывать их истинные планы. «При этом они [ВС России] продолжают выбивать украинские артиллерийские позиции и наносить жестокие потери живой силе противника», — высказался эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ теряют около 1200 бойцов ежедневно. По его данным, российские военнослужащие применяют тактику активной обороны. Меркурис указал, что в ближайшие два месяца РФ нарастит арсенал вооружений, который Украине не достигнуть даже при поддержке США.

До этого полковник бундесвера Йорг Тольке отмечал, что Российская армия успешно адаптировалась к ситуации на фронте. По его словам, благодаря интенсивному производству Россия обладает всем необходимым оружием для продолжения спецоперации.