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16:06, 29 января 2024Мир

В ЕС понадеялись на честное расследование воровства оружия на Украине

Евродипломат Стано: ЕС надеется на честное расследование коррупции на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейский союз (ЕС) надеется на честное расследование коррупции в сфере закупок оружия на Украине. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Стано прокомментировал информацию Службы безопасности Украины (СБУ) о воровстве на закупках оружия в министерстве обороны Украины. Он отметил, что в Евросоюзе осведомлены о начатом украинскими властями расследовании.

«Мы уверены, что расследование будет доведено до конца. У нас нет сомнений в честности расследования», — заявил евродипломат.

27 января сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны Украины. Фигурантов подозревают в хищении 1,5 миллиарда долларов в процессе закупок снарядов для Вооруженных сил страны.

Ранее бывший депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил Евросоюз в нежелании признавать коррупцию на Украине. По его мнению, ЕС закрыл глаза на то, что Украина является крайне коррумпированной страной.

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      Юрий Леонов
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