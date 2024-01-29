В Госдуме возмутились шоу с мужским стриптизом в российском ночном клубе

Депутат Госдумы Морозов возмутился шоу с мужским стриптизом в ульяновском клубе

Депутат Госдумы и бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов возмутился шоу с мужским стриптизом в одном из ночных клубов столицы региона. Об этом политик написал в Telegram.

Парламентарий назвал проведение таких вечеринок вызовом моральным и духовно-нравственным ценностям «в то время, когда люди все свое внимание уделяют памяти героических ленинградцев и бойцов Красной Армии и нашим парням и мужчинам, участвующим в СВО». Также, по словам Морозова, в клубе, где проходят «голые вечеринки», за последние дни произошли две массовые драки. «Потребую полной проверки и прекращения оргий, привлечения к ответственности всех, кто имеет к этому отношение, в том числе — и власть имущих», — написал он.

В своих постах Морозов говорит об ульяновском ночном клубе «Матрешки». Гендиректор холдинга Matrёshki Group Сергей Новиков в беседе с изданием «Подъем» заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку. Он объяснил, что депутата возмутило шоу казанского мужского стрип-кабаре. «Шоу "Эгоист" известно на всю Россию. Никогда [не было жалоб], и не первый раз это шоу у нас и не только у нас они ведут. Посмотрим. Органы ответственные разберутся», — сказал Новиков.

Судя по видеозаписям, во время шоу мужчины в костюме полицейских «обыскивали» сидящих на стульях женщин. Также участники стрип-кабаре практически полностью раздевались и танцевали перед гостями.

Ранее участники спецоперации потребовали закрыть курский ночной клуб «Убежище 13», расположенный в здании, где должно находиться противорадиационное укрытие. Как заявили военнослужащие, они возмущены тем, что в клубе на приграничной территории России проходят вечеринки с полуголыми гостями, после которых в соцсетях публикуются фотоотчеты с откровенными кадрами.