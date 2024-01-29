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16:18, 29 января 2024Россия

В российском городе водитель иномарки перекрыл проезд ехавшей к ребенку скорой

В Ижевске водитель иномарки перекрыл дорогу ехавшей к ребенку скорой помощи

Кадр: Telegram-канал МВД по Удмуртской Республике

В Ижевске водитель иномарки перекрыл проезд ехавшей к годовалому ребенку скорой помощи, врачам пришлось добираться пешком. Об инциденте в российском городе сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, водитель «Тойоты» заблокировал проезд спецтранспорту и покинул автомобиль. Из-за этого бригада медиков была вынуждена идти к месту вызова пешком. Отмечается, врачи все же смогли своевременно оказать помощь ребенку без использования дополнительного оборудования, которое осталась в реанимобиле. Госпитализация не потребовалась.

Личность водителя установили — им оказался 53-летний местный житель, в отношении него составлен административный материал. Между тем сам мужчина заявил, что водитель скорой мог бы подать назад и пропустить его. По его словам, он вышел из авто, чтобы купить хлеб.

Ранее в Белореченске фельдшеру пришлось идти на вызов к задыхавшемуся ребенку по огромной замерзшей луже из-за застрявшей во льду скорой. Медик успел к ребенку и оказал ему необходимую помощь.

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      Алина Гончарова
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