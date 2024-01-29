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19:21, 29 января 2024Мир

Названы возможные темы переговоров глав МИД Украины и Венгрии

Политолог Блохин: Венгрия могла предложить Украине начать переговоры с Россией

Фото: Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary / KKM Sajto / Handout / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал возможные темы переговоров глав МИД Украины и Венгрии Петера Сийярто и Дмитрия Кулебы. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположил, что Будапешт мог предложить Киеву начать переговоры с Россией.

«Зная позицию Венгрии по Украине, очевидно, что Венгрия будет предлагать Украине некий сбалансированный вариант возможного начала переговорного процесса с Россией. Венгрия — фактически единственная страна в Европе, которая выступает за подобный курс», — сказал специалист.

Зная позиции Украины, которая демонстрирует, что не хочет вести переговоры с Россией и пойдет на это лишь в случае возвращения территорий, я думаю, что успехов будет

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Сийярто встретился Кулебой в Ужгороде Закарпатской области. Как отметил Ермак, украинская сторона работает над налаживанием отношений с Венгрией. По его словам, необходим откровенный и конструктивный диалог, к которому Украина готова.

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До этого Сийярто высказался о способе завершения украинского конфликта. По мнению главы МИД Венгрии, необходимо перестать поставлять Киеву оружие. Он подчеркнул, что конфликт будет продолжаться при передаче вооружений. Украина сможет сохранить суверенитет и целостность только с помощью переговоров, убежден политик.

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      Кирилл Садовский
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