Военный эксперт рассказал о переформировании бригад ВСУ

Эксперт Суконкин: 43 % сил Украины находятся в резерве или на переформировании

На данный момент на фронте отсутствуют 52 из 120 бригад военных Украины. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с «Царьградом».

По его словам, последние один-два месяца в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) не участвует больше 50 бригад сил Украины. Он также заключил, что 43 процента войск ВСУ пока что находятся в резерве или на переформировании. К такому выводу российский военный эксперт пришел, проанализировав данные Минобороны России.

Суконкин заявил, что все это может свидетельствовать о тяжелейших потерях ВСУ за 2023 год. В то же время, отметил специалист, отсутствующие на передовой войска — это тот самый «ударный кулак», который в ближайшие месяцы снова появится на фронте.

В разговоре с телеканалом эксперт также упомянул, что власти Украины собираются за 2024 год мобилизовать еще около 500 тысяч человек, «необходимых для компенсации понесенных потерь». «Вероятно, через месяц-два указанные выше соединения будут полностью восстановлены и будут обладать достаточно высоким уровнем боеспособности», — подытожил Суконкин.

В середине января Министерство обороны Украины подготовило редакцию законопроекта о мобилизации. Кабмин внес его на рассмотрение Верховной Рады еще 26 декабря. Новый законопроект вызвал отрицательные отзывы со стороны как общественности, так и военных.

19 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. При этом позднее главком ВСУ опроверг эти данные, сказав, что такого запроса в адрес лидера страны не отправляли.