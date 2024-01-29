Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

Врач регенеративной медицины Вуу подсказал метод микромедитации для долгой жизни

Врач, специализирующийся на антивозрастной и регенеративной медицине, Кьен Вуу подсказал способы, которые требуют совсем немного времени, но помогают жить дольше. Его советы приводит Business Insider.

Первым способом увеличить продолжительность жизни Вуу назвал микромедитацию. По его словам, это короткие дыхательные практики, на выполнение которых требуется около минуты. Положительное воздействие на здоровье они оказывают за счет успокоительного эффекта. Вуу посоветовал в стрессовой ситуации сконцентрироваться на дыхании: сделать глубокий вдох, досчитать до четырех, далее задержать дыхание и досчитать до семи, выдох — на счет «восемь».

Второй метод борьбы со старением, по мнению Вуу, — это регулярная физическая активность. Он считает, что для поддержания молодости достаточно делать легкую зарядку в течение пяти минут. Секрет в том, указал врач, что такие спортивные паузы нужно устраивать каждый день и как можно чаще.

Также Вуу рекомендовал тем, кто хочет дольше сохранить молодость, ложиться спать в одно и то же время. По его словам, четкий режим способен компенсировать даже недостаток сна. Кроме того, он призвал найти занятие, которое наполнит жизнь смыслом. «То, что заставляет чувствовать себя живым, вызывает биохимические изменения в мозге, которые продлевают жизнь», — заключил врач.

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