Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 29 января 2024Забота о себе

Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

Врач регенеративной медицины Вуу подсказал метод микромедитации для долгой жизни

Фото: Caterina Trimarchi / Shutterstock / Fotodom

Врач, специализирующийся на антивозрастной и регенеративной медицине, Кьен Вуу подсказал способы, которые требуют совсем немного времени, но помогают жить дольше. Его советы приводит Business Insider.

Первым способом увеличить продолжительность жизни Вуу назвал микромедитацию. По его словам, это короткие дыхательные практики, на выполнение которых требуется около минуты. Положительное воздействие на здоровье они оказывают за счет успокоительного эффекта. Вуу посоветовал в стрессовой ситуации сконцентрироваться на дыхании: сделать глубокий вдох, досчитать до четырех, далее задержать дыхание и досчитать до семи, выдох — на счет «восемь».

Второй метод борьбы со старением, по мнению Вуу, — это регулярная физическая активность. Он считает, что для поддержания молодости достаточно делать легкую зарядку в течение пяти минут. Секрет в том, указал врач, что такие спортивные паузы нужно устраивать каждый день и как можно чаще.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Также Вуу рекомендовал тем, кто хочет дольше сохранить молодость, ложиться спать в одно и то же время. По его словам, четкий режим способен компенсировать даже недостаток сна. Кроме того, он призвал найти занятие, которое наполнит жизнь смыслом. «То, что заставляет чувствовать себя живым, вызывает биохимические изменения в мозге, которые продлевают жизнь», — заключил врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала пожилым людям есть халву для поддержания здоровья. По ее словам, все виды этого десерта содержат вещества, необходимые в зрелом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      107-летняя мать 15 детей раскрыла секреты долгой счастливой жизни

      В США рассказали об угрозах второго срока главы Еврокомиссии

      42-летней москвичке удалили здоровые органы из-за несуществующего рака

      На съемках «Оппенгеймера» камера сломалась во время сцены секса с Пью и Мерфи

      Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ВСУ Ил-76

      Стали известны подробности о финской квартире Федосеевой-Шукшиной

      Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

      На стене российской школы разместили цитату осудившего СВО артиста

      В России хозяйку питбуля избили после нападения собаки на пенсионерку и ее дочь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше