Раскрыты подробности о проблеме в машинах популярного у россиян производителя

Автоэксперт Житнухин предупредил владельцев Haval F7 и F7x о риске замыкания

Китайский автопроизводитель Haval отзывает в России десятки тысяч машин из-за риска короткого замыкания. В разговоре с «Лентой.ру» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин раскрыл подробности о проблеме в машинах популярного у россиян автоконцерна.

Ранее стало известно, что российский автозавод китайского Great Wall отзывает 32 156 автомобилей Haval F7 и Haval F7x, проданных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Отзыв связан с возможным попаданием влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением.

«Попадание влаги в разъем жгута проводов в любые элементы электроники автомобиля, в том числе в те, что расположены под водительским сиденьем, может стать причиной короткого замыкания в месте разъема и, соответственно, привести к выводу из строя всей проводки авто. Обычно, если жгуты проводов размещаются по днищу салона, то они не имеют в этих местах разъемов, которые являются главными уязвимыми местами для попадания влаги. В Haval F7 и Haval F7x разъемы присутствуют, и именно их будут дорабатывать в рамках отзывной кампании от производителя», — объяснил автоэксперт.

Житнухин добавил, что обычно владельца, попадающего под отзывную кампанию, при помощи письма или звонка оповещают непосредственно производители или его представители в стране. В случае с Haval — это ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Если с владельцем Haval F7 или Haval F7x не связались, можно проверить возможность принять участие в отзывной кампании бренда на специализированном сервисе.

Для проведения ремонтных работ по доработке разъемов жгута проводов владельцу авто нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время посещения для проведения работ. Время ремонта зависит от состояния разъемов в каждом конкретном отозванном автомобиле Евгений Житнухин автоэксперт

Ранее стало известно, что у российских автодилеров возникли сложности с обслуживанием китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Владельцы машин Geely, Exeed и Li Auto столкнулись с проблемой, когда их автомобиль не видит в базе официальное диагностическое оборудование. Многим пришлось отказаться от ремонта таких транспортных средств.

