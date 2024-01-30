42-летняя телезвезда с пышными формами показала фото в купальнике

Английская телезвезда, плюс-сайз-модель и бизнесвумен Джемма Коллинз показала фанатам фигуру в откровенном образе на архивном фото из отпуска. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя знаменитость с пышными формами предстала перед камерой, сидя в шезлонге. Она надела слитный купальник бренда Dior с бело-розовым принтом и П-образным декольте, тонкую цепочку с украшенным камнями крестом на шею и браслет на запястье.

В подписи Коллинз напомнила поклонникам о бодипозитивных идеях и призвала их сохранять индивидуальность и быть собой. «Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты есть», — заявила она.

В ноябре 2023 года Джемма Коллинз показала фанатам фигуру после похудения. Она позировала на фото среди тыкв в облегающем комбинезоне черного цвета с глубоким декольте.