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01:03, 30 января 2024Ценности

Белла Торн снялась в пиджаке на голое тело

Фото: @bellathorne

Американская актриса и певица Белла Торн снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда украшений Thorne Dynasty. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя бывшая звезда Disney предстала перед камерой в объемном пиджаке серо-голубого оттенка и широких черных брюках с защипами. При этом знаменитость распахнула жакет, частично обнажив грудь.

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Также она украсила тело несколькими ожерельями, кольцами, цепями и серьгами, нанесла на губы розовый блеск и нарастила длинные черные ногти.

Ранее в январе жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер также снялась в откровенном образе на отдыхе для рекламы собственного бренда продуктов для ухода за кожей Rhode. Она позировала, лежа на песке у моря в раздельном купальнике белого цвета.

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      Карина Черных
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