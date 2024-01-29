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07:00, 29 января 2024Ценности

Жена Бибера снялась в купальнике и прозрачном платье на пляже

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в откровенном образе на отдыхе для рекламы собственного бренда продуктов для ухода за кожей Rhode. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица предстала, лежа на песке у моря, в раздельном купальнике белого цвета. Плавательный костюм звезды состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. Поверх упомянутого наряда супруга Бибера надела короткое прозрачное платье в тон.

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Помимо этого, модель распустила короткие русые волосы, завитые в легкие локоны. «Ананасовая свежесть», — подписала она пост, набравший 1,1 миллиона лайков.

Ранее в январе жена Бибера снялась в купальнике в ванной. Модель поплавала в желтом раздельном бикини с распущенными волосами.

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      Екатерина Ештокина
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