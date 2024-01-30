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18:43, 30 января 2024Наука и техника

Обнаружены кормящиеся звездами черные дыры

The Astrophysical Journal: обнаружены кормящиеся звездами черные дыры

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Астрономы Массачусетского технологического института обнаружили около двух десятков черных дыр, которые кормятся близлежащими звездами. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи зарегистрировали 18 событий приливного разрушения (англ. tidal disruption events, TDE), когда ближайшая к черной дыре звезда разрывается приливными силами, а поглощаемые остатки вызывают всплеск энергии, видимый во всем электромагнитном спектре. Число новых TDE более чем вдвое превосходит каталог уже известных событий приливного разрушения, наблюдавшихся во Вселенной.

Поиск TDE проводился на основе данных космического телескопа НАСА NEOWISE, который работает в инфракрасном диапазоне. Ученые использовали алгоритм, выявляющий временные всплески излучения, и сопоставили обнаруженные переходные процессы с каталогом всех известных галактик в пределах 600 миллионов лет. Затем были отобраны те всплески, которые соответствовали тем, что ожидаются от TDE.

ИК-излучение позволяет выявлять яркие объекты, скрываемые толстым слоем космической пыли. Хотя оптический и рентгеновский свет затмевается и поглощается пылью, в результате она нагревается и создает заметное инфракрасное излучение. Большинство выявленных источников не проявляли себя в оптическом диапазоне, поэтому ученые предполагают, что на самом деле TDE происходят гораздо чаще.

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      Александр Еникеев
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