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16:01, 30 января 2024Путешествия

Boeing со 166 пассажирами резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла

Самолет Boeing 737 United Airlines сменил курс из-за трещины в лобовом стекле

Фото: Unsplash

Самолет Boeing 737 американской авиакомпании United Airlines резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Об этом пишет The Independent.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Лас-Вегаса в Вашингтон, США. Уточняется, что из-за обнаруженного дефекта лайнер был вынужден совершить посадку в Денвере. На борту находились 166 пассажиров и 7 членов экипажа.

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Представитель United Airlines сообщил журналистам, что самолет сменил курс из-за проблем с техническим обслуживанием. В авиакомпании добавили, что после благополучной посадки пассажиров пересадили на другой борт.

Ранее пассажирский самолет латиноамериканской авиакомпании Aviana вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего во время полета лобового стекла. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Майами в Никарагуа.

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      Марина Черняк
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