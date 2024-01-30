Boeing со 166 пассажирами резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла

Самолет Boeing 737 United Airlines сменил курс из-за трещины в лобовом стекле

Самолет Boeing 737 американской авиакомпании United Airlines резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла. Об этом пишет The Independent.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Лас-Вегаса в Вашингтон, США. Уточняется, что из-за обнаруженного дефекта лайнер был вынужден совершить посадку в Денвере. На борту находились 166 пассажиров и 7 членов экипажа.

Представитель United Airlines сообщил журналистам, что самолет сменил курс из-за проблем с техническим обслуживанием. В авиакомпании добавили, что после благополучной посадки пассажиров пересадили на другой борт.

Ранее пассажирский самолет латиноамериканской авиакомпании Aviana вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего во время полета лобового стекла. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Майами в Никарагуа.