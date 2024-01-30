Дело рэпера Лигалайза о дискредитации армии прекращено

Суд прекратил дело рэпера Лигалайза о дискредитации армии России

Бутырский райсуд Москвы прекратил дело в отношении рэп-исполнителя Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Дело было зарегистрировано 15 января 2024 года. Основанием для его прекращения стало истечение сроков давности. Лигалайзу грозил штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. По данным ТАСС, поводом для проверки стал клип исполнителя на песню «Мир! Вашему! Дому!».

Ранее солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли, который вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге в одном носке на половом органе, заподозрили в дискредитации ВС России.