Диетолог перечислила самые вредные для фигуры ЗОЖ-продукты

Диетолог Джонсон-Рейнольдс назвала фруктовые смузи вредными при похудении

Фруктовые смузи и протеиновые батончики являются не лучшими вариантами перекуса для желающих похудеть и заботящихся о фигуре людей, считает диетолог Лорен Джонсон-Рейнольдс. Она перечислила эти и другие самые вредные ЗОЖ-продукты в беседе с изданием The Sun.

Джонсон-Рейнолдс объяснила, что многие продукты для здорового питания на самом деле таковыми не являются и не подходят при похудении. В частности, в протеиновых батончиках, по словам диетолога, содержится слишком много подсластителей и связующих веществ, которые вредят здоровью кишечника. Более здоровым вариантом перекуса она назвала орехи или темный шоколад.

Фруктовые смузи тоже нельзя назвать диетическими, считает Джонсон-Рейнолдс, так как они быстро повышают уровень глюкозы в крови, что в дальнейшем провоцирует спад энергии и чувство голода. «Если вы настоящий любитель фруктовых смузи, проявите стратегический подход и пейте их после сбалансированного приема пищи, а не на завтрак», — посоветовала диетолог.

Также специалистка рекомендовала не отказываться от сливочного масла в пользу его диетических аналогов. Она уверяет, что масло с нормальным уровнем жирности дает ощущение сытости и хорошо усваиваться организмом, поэтому в долгосрочной перспективе при условии нормального питания, оно не станет причиной набора лишнего веса. Кроме того, этот продукт богат витаминами А и Е, полезными для кожи и сердца.

Помимо этого, Джонсон-Рейнолдс считает, что заботящимся о здоровом питании не нужно злоупотреблять диетическими газированными напитками. Она указала, что искусственные подсластители в их составе действительно почти не содержат сахара, но нередко вызывает аллергию, головную боль и нарушают микробиом кишечника.

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