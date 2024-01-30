Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:36, 30 января 2024Забота о себе

Диетолог перечислила самые вредные для фигуры ЗОЖ-продукты

Диетолог Джонсон-Рейнольдс назвала фруктовые смузи вредными при похудении

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Фруктовые смузи и протеиновые батончики являются не лучшими вариантами перекуса для желающих похудеть и заботящихся о фигуре людей, считает диетолог Лорен Джонсон-Рейнольдс. Она перечислила эти и другие самые вредные ЗОЖ-продукты в беседе с изданием The Sun.

Джонсон-Рейнолдс объяснила, что многие продукты для здорового питания на самом деле таковыми не являются и не подходят при похудении. В частности, в протеиновых батончиках, по словам диетолога, содержится слишком много подсластителей и связующих веществ, которые вредят здоровью кишечника. Более здоровым вариантом перекуса она назвала орехи или темный шоколад.

Фруктовые смузи тоже нельзя назвать диетическими, считает Джонсон-Рейнолдс, так как они быстро повышают уровень глюкозы в крови, что в дальнейшем провоцирует спад энергии и чувство голода. «Если вы настоящий любитель фруктовых смузи, проявите стратегический подход и пейте их после сбалансированного приема пищи, а не на завтрак», — посоветовала диетолог.

Также специалистка рекомендовала не отказываться от сливочного масла в пользу его диетических аналогов. Она уверяет, что масло с нормальным уровнем жирности дает ощущение сытости и хорошо усваиваться организмом, поэтому в долгосрочной перспективе при условии нормального питания, оно не станет причиной набора лишнего веса. Кроме того, этот продукт богат витаминами А и Е, полезными для кожи и сердца.

Помимо этого, Джонсон-Рейнолдс считает, что заботящимся о здоровом питании не нужно злоупотреблять диетическими газированными напитками. Она указала, что искусственные подсластители в их составе действительно почти не содержат сахара, но нередко вызывает аллергию, головную боль и нарушают микробиом кишечника.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее психиатр и диетолог Ума Найду назвала составляющие для здоровья мозга. По ее мнению, чтобы сохранить ясность ума, человек должен включить в рацион большое количество клетчатки, полифенолов и пробиотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок

      Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

      Солист «Би-2» прокомментировал задержание участников группы в Таиланде

      Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

      В Госдуме мемом высмеяли неспособность Байдена выражать свои мысли

      В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

      Пять человек оказались в больнице после тройного ДТП в российском регионе

      Диетолог назвала наиболее эффективные способы похудеть и стать здоровее

      В новостройке кусок облицовки пробил голову жильцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше