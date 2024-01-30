Обнаружено вредное воздействие алкоголя перед сном

Журнал Sleep: алкоголь перед сном сокращает быструю фазу

Ученые Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley обнаружили вредное воздействие алкогольных напитков, употребляемых перед сном, на качество самого сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

Известно, что быстрая фаза сна занимает примерно 20 процентов обычного ночного сна, но при этом выполняет важные функции. Люди, которые не получают ее в достаточном количестве, могут испытывать проблемы с остротой ума и памятью.

В новом исследовании приняли участие 30 взрослых добровольцев, которые два раза провели три ночи в контролируемых лабораторных условиях. Их разделили на две группы, в одной из которых участники употребляли напиток с добавлением алкоголя за час до сна.

Оказалось, что употребление всего одного алкогольного напитка приводит к увеличению продолжительности медленной фазы сна на протяжении всех трех ночей. Это также уменьшает продолжительность быстрого сна. В целом ученые обнаружили, что добровольцы могли быстрее заснуть после употребления алкоголя, но качество их сна ухудшалось из-за сокращения периодов быстрого сна.