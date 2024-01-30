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10:05, 30 января 2024Наука и техника

Раскрыт механизм негативного влияния ожирения на здоровье

Nature Metabolism: при ожирении ухудшается способность сжигать жир

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Ученые Медицинской школы Калифорнийского университета раскрыли механизм негативного влияния ожирения на здоровье человека. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Metabolism, высокое содержание жиров приводит к уменьшению митохондрий в клетках.

Эксперименты показали, что когда мышей кормили пищей с высоким содержанием жиров, митохондрии в их жировых клетках распадались на более мелкие митохондрии, что ухудшало способность сжигать жир. Также было обнаружено, что этот процесс контролируется одним геном. Удаление соответствующей ДНК у трансгенных мышей предотвращало увеличение веса даже у тех грызунов, которых продолжали кормить диетой с высоким содержанием жиров.

Фрагментация митохондрий обусловлена активностью гена, кодирующего белок RaIA. RaIA выполняет множество функций, в том числе помогает разрушать митохондрии, когда они работают неправильно. Когда эта молекула сверхактивна, она мешает нормальному функционированию митохондрий, вызывая метаболические проблемы, связанные с ожирением.

Ожирение возникает, когда в организме накапливается слишком много жира, хранящегося в жировой ткани. Эта ткань обычно выполняет такие функции, как защита жизненно важных органов и поддержка метаболизма. Она высвобождает гормоны и другие сигнальные молекулы, которые регулируют процессы сжигания и хранения энергии в других тканях.

При лишнем весе способность жировых клеток сжигать энергию ухудшается, что затрудняет последующее снижение веса. Однако до сих пор механизм, лежащий в основе связи между ожирением и ухудшением функций жировой ткани, был плохо изучен.

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      Александр Еникеев
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