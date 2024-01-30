Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:39, 30 января 2024Наука и техника

Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

Испанская компания PLD Space выиграла конкурс на создание ракеты Miura 5

Фото: PLD Space

Испанская компания PLD Space выиграла второй и последний раунд конкурса на создание многоразовой ракеты. Об этом сообщает European Spaceflight.

Победителями первого раунда конкурса в июле прошлого года стали компания PLD Space и консорциум во главе с Pangea Aerospace, которым Министерство науки и инноваций Испании через Центр технологического развития и инноваций предоставило финансирование в размере 1,5 миллиона евро на разработку ракеты космического назначения.

26 января PLD Space объявила о том, что стала окончательным победителем конкурса. От испанского правительства компания получит кредит в размере 40,5 миллиона евро, который пойдет на разработку носителя Miura 5.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023

В мае компания PLD Space отменила первый испытательный запуск испанской суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 из-за неблагоприятных погодных условий.

Двухступенчатая многоразовая ракета Miura 5 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту груза массой до одной тонны. Первый полет Miura 5 намечен на 2025-й. Коммерческая эксплуатация носителя начнется в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Набиуллина оценила влияние ключевой ставки на рост цен

      Сожителям напомнили о правилах дележки квартиры

      Россияне задолжали 90 миллиардов рублей за воду

      Пьяная россиянка везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе

      Женщина откусила кусочек «Сникерса» и нашла в нем крысиный зуб

      На Украине оборудование одной из электроподстанций получило повреждения

      Фразы Медведева попали в список лучших цитат Australian Open

      Ситуацию вокруг Залужного назвали отражением борьбы Запада на Украине

      Набиуллина дала прогноз по срокам снижения ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше