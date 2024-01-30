Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

Испанская компания PLD Space выиграла конкурс на создание ракеты Miura 5

Испанская компания PLD Space выиграла второй и последний раунд конкурса на создание многоразовой ракеты. Об этом сообщает European Spaceflight.

Победителями первого раунда конкурса в июле прошлого года стали компания PLD Space и консорциум во главе с Pangea Aerospace, которым Министерство науки и инноваций Испании через Центр технологического развития и инноваций предоставило финансирование в размере 1,5 миллиона евро на разработку ракеты космического назначения.

26 января PLD Space объявила о том, что стала окончательным победителем конкурса. От испанского правительства компания получит кредит в размере 40,5 миллиона евро, который пойдет на разработку носителя Miura 5.

В мае компания PLD Space отменила первый испытательный запуск испанской суборбитальной ракеты-носителя Miura 1 из-за неблагоприятных погодных условий.

Двухступенчатая многоразовая ракета Miura 5 предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту груза массой до одной тонны. Первый полет Miura 5 намечен на 2025-й. Коммерческая эксплуатация носителя начнется в 2026 году.