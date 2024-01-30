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13:13, 30 января 2024Бывший СССР

Кулеба признал взаимное недоверие между Венгрией и Украиной

Кулеба: у Венгрии и Украины есть взаимное недоверие друг к другу

Фото: Johanna Geron Geron / Reuters

Венгрия и Украина испытывают взаимное недоверие друг к другу. Сложность отношений между странами признал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

«У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним — в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все это проговорили, я считаю, очень важно», — сказал министр.

Кулеба добавил, что на недавно прошедшей в Ужгороде встрече венгерская и украинская делегации высказали опасения «относительно намерений друг друга» и объяснили свои позиции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не согласен на выделение Украине 50 миллиардов евро на четыре года от Евросоюза. «Но Венгрия готова участвовать, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», — уточнил он.

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