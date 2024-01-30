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15:03, 30 января 2024Путешествия

На популярных европейских курортах захотели запретить въезд туристам

Daily Star: на Канарских островах захотели запретить въезд туристам

Фото: Pxhere

Жители нескольких популярных Канарских островов захотели запретить въезд туристам, которые «разрушают курорты». Об этом сообщает Daily Star.

Уточняется, что речь идет о Лансароте, Тенерифе, Фуэртевентуре, Ла-Пальме, Лобосе, Гран-Канария и других островах. По словам местных властей, эти европейские курорты ежегодно посещают миллионы туристов из Великобритании, Ирландии, Германии, Скандинавии и прочих стран. Из-за неконтролируемого притока путешественников испанские острова якобы оказались «на грани краха».

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Жители указанных курортов жалуются, что массовый туризм разрушает их родину. Они объяснили, что стоимость жилья повышается, а улицы заполняются мусором. В связи с этим в сети стали появляться призывы держаться подальше от Канарских островов. «Хватит! На Канарских островах будет меньше туризма. Мораторий на туризм!» — указано в подобных сообщениях.

Это не первая попытка местных жителей избавиться от туристов. Разговоры о запрете путешествий на европейские курорты велись уже в конце 2023 года. Тогда недовольство высказали граждане Тенерифе. В основном жители испанского острова жалуются на британцев и просят их не приезжать.

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      Зарина Дзагоева
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