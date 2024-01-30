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04:15, 30 января 2024Бывший СССР

На Украине предположили цель появления слухов об отставке Залужного

«Страна.ua»: Залужный мог переиграть Зеленского слухом о своем увольнении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Распространить информацию об отставке главкома украинских войск Валерия Залужного мог он сам или его сторонники, чтобы сыграть на опережение. Такую версию озвучило украинское издание «Страна.ua».

Одно из предположений состоит в том, что президент страны Владимир Зеленский действительно собирался уволить Залужного, что стало известно его «группе поддержки». Узнав об этом, сторонники главкома решили обнародовать эту информацию до того, как будет подписан или опубликован соответствующий указ, пишет издание. Таким образом они хотели спровоцировать общественное давление на главу государства при содействии западных партнеров, чтобы тот не смог снять Залужного с должности.

Согласно другой версии, сообщения об отставке главкома были «фейком». По мнению «Страны.ua», они могли быть нацелены на то, чтобы вынудить власти страны опровергнуть их, заверив, что подобных намерений не было. «По идее, это может затруднить (или отсрочить) отставку Залужного, если она действительно готовилась», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении Залужного.

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      Марина Совина
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