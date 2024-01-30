Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:47, 30 января 2024Силовые структуры

Начальника следствия СБУ объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск начальника следствия СБУ Просняка

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск начальника следствия Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка, следует из базы розыска ведомства.

Основанием стала статья Уголовного кодекса РФ, однако ее название в базе не уточняется.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал Просняка на два месяца. Его обвинили по части 2 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») УК РФ.

По данным следствия, фигурант пытался незаконно возбудить уголовное дело в отношении журналиста Кирилла Вышинского.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Строящиеся корабли ВМФ России получат «Панцири»

      Модная в 70-х обувь вновь стала трендом

      Пожар на улице Гиляровского в Москве ликвидирован

      В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше