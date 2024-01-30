Начальника следствия СБУ объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск начальника следствия СБУ Просняка

МВД России объявило в розыск начальника следствия Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка, следует из базы розыска ведомства.

Основанием стала статья Уголовного кодекса РФ, однако ее название в базе не уточняется.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал Просняка на два месяца. Его обвинили по части 2 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») УК РФ.

По данным следствия, фигурант пытался незаконно возбудить уголовное дело в отношении журналиста Кирилла Вышинского.