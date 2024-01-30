Начальника следствия СБУ Просняка заочно арестовали в Москве

Суд в Москве заочно арестовал начальника следствия СБУ Андрея Просняка

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка за попытку незаконно возбудить уголовное дело в отношении журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента задержания Просняка в России или его экстрадиции на территорию страны. Его обвиняют по части 2 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») УК РФ. В суде добавили, что мужчина объявлен в розыск.

Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года по обвинению в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. Он провел под стражей более 400 дней и был освобожден 28 августа 2019 года Киевским апелляционным судом. Сам журналист не признавал обвинения по указанным основаниям.