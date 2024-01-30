Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Брянский губернатор Богомаз: системы ПВО сбили беспилотник в Навлинском районе

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Навлинском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил глава российского региона. Он назвал действия Украины попыткой совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Брянской области.