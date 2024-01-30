Обнаженная женщина выпрыгнула из окна и осталась жива

New Zealand Herald: женщина выпрыгнула из горящего дома без одежды

В Новой Зеландии женщине пришлось без одежды выпрыгнуть со второго этажа горящего дома, чтобы спастись от огня. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Пожар застал женщину, когда она принимала ванну. Она не сразу это заметила, поэтому огонь успел заблокировать все пути к отступлению. Ей оставалось только вылезти в окно. К тому времени перед домом собралась толпа.

В конце концов женщина собралась с духом и прыгнула вниз. Апельсиновое дерево, росшее под окном, замедлило ее падение. В результате она осталась жива и невредима. «Ее больше беспокоило, что она обнажена», — рассказал один из очевидцев.

Четырем пожарным потребовалось менее 30 минут, чтобы потушить огонь. За это время дом, где жила женщина, и ее имущество сгорели дотла. В поджоге подозревают некоего 66-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель провинции Чонбури, Таиланд, случайно поджег себя при попытке устроить пожар в доме соседки. Он признался в содеянном по дороге в больницу.