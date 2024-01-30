Два россиянина сели на длительные сроки за создание нарколаборатории в сарае

Двое организаторов нарколаборатории в Екатеринбурге получили до 18 лет колонии

Свердловский областной суд приговорил двоих жителей Екатеринбурга к срокам до 18 лет лишения свободы за производство мефедрона в созданной ими в поселке Озерный нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура Свердловской области.

Двоих мужчин 33 лет и 41 года признали виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Младший из них получил 18,5 года лишения свободы. Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Его старший напарник приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей.

Оба преступника будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что нарколабораторию организовали в сарае, а информацию по приготовлению наркотиков брали в интернете. В сети они осуществляли закупку сырья и продажу готового наркотического средства — мефедрона. Далее готовый наркотик они фасовали в Екатеринбурге, там же сбывали через закладки.

Правоохранительные органы задержали обоих мужчин во время изготовления очередной партии запрещенного средства в октябре 2022 года. Тогда полицейскими было изъято 678 граммов наркотика.

Ранее сообщалось, что россиянин получил пожизненный срок за нарколабораторию с тремя тоннами наркотиков.