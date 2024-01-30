Назван гонорар Александра Емельяненко за три боя в российском промоушене

Промоутер Гаджиев: Александр Емельяненко получит 20 миллионов рублей в Ural FC

Промоутер Камил Гаджиев на своем YouTube-канале назвал гонорар российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко за три боя в российском промоушене Ural FC.

Гаджиев заявил, что спортсмен получит 20 миллионов рублей. По его словам, также он может получить квартиру от Умара Кремлева. «Александра ждет хороший год. Я в это искренне верю, потому что главное — просто не бухать», — посчитал промоутер.

Александр Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC 25 января. Менеджер спортсмена Никита Бурчак заявил, что соглашение рассчитано на три поединка, что является самым крупным контрактом в карьере бойца.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.