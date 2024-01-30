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17:30, 30 января 2024Россия

Названо общее число собранных подписей за выдвижение Путина на выборы

Турчак: за самовыдвижение Путина на выборы по России собрали 3,5 млн подписей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в России всего собрали более 3,5 миллиона подписей. Такое число назвал секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, передает ТАСС.

Подписи собраны в поддержку самовыдвижения Путина. Сенатор отметил, что эти подписи собрали более 25 тысяч сборщиков.

16 января Турчак сообщал, что в поддержку самовыдвижения Путина собрано более миллиона подписей.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента России 29 января. Неделей ранее в ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку его самовыдвижения.

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