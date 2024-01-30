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19:43, 30 января 2024Экономика

В России заявили об отсутствии причин для снижения ставки

Нечаев: причин для снижения ключевой ставки в России нет

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Объективные причины для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в России отсутствуют. Об этом в интервью с НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

По словам эксперта, объективные данные не свидетельствуют о снижении инфляции в стране. При текущем уровне роста цен и уровне инфляционных ожиданий регулятор должен повышать ставку сильнее.

«Если вы хотите стимулировать экономический рост, ключевая ставка должна быть нулевой или даже отрицательной. Если, например, инфляция 7,5 процента, то ставка должна быть 7 для стимуляции. Если вас беспокоит уровень роста цен и уровень инфляционных ожиданий, который сегодня составляет 14,5 процента, тогда вам надо держать ставку существенно выше», —заявил Нечаев.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 16 процентов годовых уже начало постепенно замедлять инфляцию. По ее словам, эффект ужесточения ДКП уже проявляется. Одной из ключевых целей ужесточения денежно-кредитной политики является возврат инфляции к целевому значению в 4 процента годовых, напомнила она.

По мнению Набиуллиной, ставку могут начать снижать во втором полугодии текущего года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции. Когда именно начнется смягчение, зависит от поступающих со стороны экономики данных. Следующее заседание, на котором ЦБ примет решение о ключевой ставке, состоится 16 февраля. На текущий момент ставка составляет 16 процентов годовых.

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      Вячеслав Агапов
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