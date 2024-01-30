Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:56, 30 января 2024Экономика

Набиуллина оценила влияние ключевой ставки на рост цен

Глава ЦБ Набиуллина: рост ключевой ставки уже сказывается на инфляции

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Повышение ключевой ставки до 16 процентов годовых уже начало сказываться на инфляции в России. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Прайм».

Как уточнила Набиуллина, в декабре-январе темпы роста потребительских цен в стране начали постепенно замедляться. Подобную динамику она сочла «обнадеживающей». «На наш взгляд, эффект (от повышения ключевой ставки — прим. «Ленты.ру») уже проявляется… Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая», — заявила глава ЦБ.

Она добавила, что одной из ключевых целей ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) является возврат инфляции к целевому значению в 4 процента годовых. За последнее время регулятор приблизился в выполнению поставленной задачи. «Мы для этого повышали ключевую ставку», — заключил Набиуллина.

Совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку до 16 процентов годовых по итогам заседания, которое состоялось 15 декабря. Основными причинами пятого подряд повышения в регуляторе назвали возросшие инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. При этом Набиуллина допустила снижение ставки во втором полугодии 2024 года, если к этому времени будет отчетливо прослеживаться тренд на замедление инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Россиянин случайно выстрелил в сына при попытке разбудить его

      «Уральские авиалинии» решили вернуть допуск на международные рейсы

      Общественники потребовали возбудить дело против режиссера «Мастера и Маргариты»

      Набиуллина оценила влияние ключевой ставки на рост цен

      Сожителям напомнили о правилах дележки квартиры

      Россияне задолжали 90 миллиардов рублей за воду

      Пьяная россиянка везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе

      Женщина откусила кусочек «Сникерса» и нашла в нем крысиный зуб

      На Украине оборудование одной из электроподстанций получило повреждения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше