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19:10, 30 января 2024Путешествия

Обнаружены обломки пропавшего в 1937 году самолета знаменитой летчицы Эрхарт

Компания Deep Sea Vision заявила о нахождении пропавшего самолета летчицы Эрхарт

Фото: AP

Компания Deep Sea Vision заявила об обнаружении обломков пропавшего в 1937 году самолета знаменитой летчицы Амелии Эрхарт — первой в мире женщины, перелетевшей Атлантический океан. Об этом пишет издание People.

Представители Deep Sea Vision сообщили, что им удалось найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт, на дне Тихого океана. Перед этим специалистам пришлось просканировать более 5,2 тысячи квадратных миль (около 13,4 тысячи квадратных километров).

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По данным The Wall Street Journal, на которые ссылается источник, поиски с участием 16 человек из Deep Sea Vision стартовали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней поисковая команда получила гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет, в пределах 100 миль (около 161 километра) от острова. Оно было опубликовано на странице Deep Sea Vision в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пока точно неизвестно, действительно ли на изображении запечатлены обломки пропавшего самолета Эрхарт, уточняет издание. Однако пилот и инвестор Тони Ромео, который руководил поисками и потратил на них 11 миллионов долларов (около 982 миллионов рублей), уверен в том, что это именно тот авиалайнер.

«В этом районе нет других известных аварий, и уж точно не с участием того типа конструкции, которую вы видите на изображении», — подчеркнул он.

Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана в последний раз видели, когда они вылетали из Папуа — Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Они должны были остановиться на дозаправке на острове Хауленд в Тихом океане, а затем продолжить путешествие. На пути к острову Эрхарт сообщила диспетчерам, что не видит его и не понимает, где они находятся. Затем летчица испуганно прокричала, что самолет сносит к северу или к югу.

Ранее место, где случилась трагедия с туристическим батискафом, который отправился к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике, сфотографировали из космоса. Снимок сделал космический аппарат «Канопус-В» в районе Северной Атлантики.

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      Марина Черняк
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