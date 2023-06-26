Место трагедии с батискафом в Атлантике сфотографировали из космоса

«Роскосмос» опубликовал снимок из космоса с местом трагедии с батискафом в Атлантике

Место, где случилась трагедия с туристическим батискафом «Титан», сфотографировали из космоса. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что фото было сделано космическим аппаратом «Канопус-В» в районе Северной Атлантики, где проходили поиски потерпевшего катастрофу батискафа компании OceanGate Expeditions. Операцию возглавляла Береговая охрана США.

Ее представители заявили, что найденные обломки аппарата свидетельствуют о «катастрофическом взрыве», направленном внутрь. Согласно одной из причин, трагедия могла произойти из-за поломки люка с болтами, который использовался для герметизации судна. Есть и другая версия — сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками и в результате не выдержал водяного давления.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Береговая охрана США запустила официальное расследование катастрофы.

