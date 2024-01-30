Опытная стюардесса рассказала о самых добрых знаменитостях на ее рейсах

Опытная стюардесса рассказала о знаменитостях, с которыми летала на одних рейсах, и перечислила самых добрых из них. Мнением о звездах она поделилась в видео для своего YouTube-канала.

По словам Эмили Келли, наибольшее впечатление на нее произвели американский актер и певец Джейми Фокс и актриса Мэри-Кейт Олсен. Бортпроводница вспомнила, что Джейми летел вместе с дочерью и был очень дружелюбен. В течение полета он ничего не просил, отметила она. Похожее мнение у Эмили сложилось об Олсен, которая вежливо разговаривала с членами экипажа и спокойно проспала весь перелет.

Австралийского актера Джоэла Эдгертона стюардесса назвала «самым добрым и скромным» из всех пассажиров. А знаменитый шеф-повар Паула Дин показалась девушке «теплой, как бабушка».

Ранее эксперты компании Ritzy Charters провели исследование и озвучили стоимость самых дорогих яхт знаменитостей. На первом месте в рейтинге оказалась яхта The Rising Sun, которая принадлежит американскому продюсеру, руководителю киностудии и бизнесмену Дэвиду Геффену. В 2010 году она обошлась ему в 200 миллионов долларов, однако теперь ее стоимость поднялась до 590 миллионов долларов.