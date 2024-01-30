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17:02, 30 января 2024Россия

Отец члена экипажа сбитого Ил-76 с пленными украинцами рассказал о сыне

Отец техника сбитого Ил-76 Сергея Житенева Николай: сын был целеустремленным

Фото: РИА Новости

Техник сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 Сергей Житенев был целеустремленным и дружелюбным парнем. Об этом РИА Новости рассказал отец Сергея, Николай.

По словам отца члена экипажа самолета, его сын окончил аэрокосмическое отделение Оренбургского университета с красным дипломом и хорошо зарекомендовал себя на работе.

«Сергей часто бывал в полетах, отзывались о нем хорошо, плохого ничего не было о моем сыне, никогда не было», — рассказал он. Мужчина также вспомнил, что перед вылетом Сергей Житенев успел сделать супруге подарок ко дню рождения, но смог передать его только дистанционно.

Николай Житенев отметил, что семья надеется воспитать сына Сергея таким же дружелюбным, умным и отзывчивым человеком, каким был его отец.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что в самолет с подконтрольной Киеву территории выпустили две ракеты. По мнению главы государства, ракета была либо французской, либо выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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