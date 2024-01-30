70-летняя телеведущая поделилась сохраняющей здоровье привычкой
Популярная американская телеведущая Опра Уинфри, которой 29 января исполнилось 70 лет, рассказала, какая привычка помогает ей сохранять здоровье. Своим секретом Уинфри поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Отмечаю 70-летие пробежкой по пляжу. Здоровье — лучший подарок», — написала телеведущая. Она также опубликовала фотографию, на которой бежит по песку.
Уинфри уже рассказывала, что после 50 лет борьбы с лишними килограммами здоровый вес ей помогают поддерживать регулярные физические упражнения. «После операции на колене я занялась хайкингом и каждую неделю ставлю себе новую цель-расстояние. Теперь я могу пройти по четыре-восемь километров каждый день и до 16 километров в выходной. Я чувствую себя сильнее, подтянутее и живей, чем раньше», — говорила ведущая.
Ранее Уинфри рассказала, что вопреки своим предыдущим заявлениям все-таки пользовалась препаратами для похудения. Уинфри отметила, что 25 лет терпела насмешки над своей фигурой и постоянно винила себя в отсутствии силы воли, так как не могла похудеть.