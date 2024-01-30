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15:30, 30 января 2024Забота о себе

70-летняя телеведущая поделилась сохраняющей здоровье привычкой

Телеведущая Уинфри призналась, что пробежки помогают ей сохранять здоровье

Фото: C Flanigan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри, которой 29 января исполнилось 70 лет, рассказала, какая привычка помогает ей сохранять здоровье. Своим секретом Уинфри поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Отмечаю 70-летие пробежкой по пляжу. Здоровье — лучший подарок», — написала телеведущая. Она также опубликовала фотографию, на которой бежит по песку.

Уинфри уже рассказывала, что после 50 лет борьбы с лишними килограммами здоровый вес ей помогают поддерживать регулярные физические упражнения. «После операции на колене я занялась хайкингом и каждую неделю ставлю себе новую цель-расстояние. Теперь я могу пройти по четыре-восемь километров каждый день и до 16 километров в выходной. Я чувствую себя сильнее, подтянутее и живей, чем раньше», — говорила ведущая.

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Ранее Уинфри рассказала, что вопреки своим предыдущим заявлениям все-таки пользовалась препаратами для похудения. Уинфри отметила, что 25 лет терпела насмешки над своей фигурой и постоянно винила себя в отсутствии силы воли, так как не могла похудеть.

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      Александра Лисица
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