70-летняя телеведущая поделилась сохраняющей здоровье привычкой

Телеведущая Уинфри призналась, что пробежки помогают ей сохранять здоровье

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри, которой 29 января исполнилось 70 лет, рассказала, какая привычка помогает ей сохранять здоровье. Своим секретом Уинфри поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Отмечаю 70-летие пробежкой по пляжу. Здоровье — лучший подарок», — написала телеведущая. Она также опубликовала фотографию, на которой бежит по песку.

Уинфри уже рассказывала, что после 50 лет борьбы с лишними килограммами здоровый вес ей помогают поддерживать регулярные физические упражнения. «После операции на колене я занялась хайкингом и каждую неделю ставлю себе новую цель-расстояние. Теперь я могу пройти по четыре-восемь километров каждый день и до 16 километров в выходной. Я чувствую себя сильнее, подтянутее и живей, чем раньше», — говорила ведущая.

Ранее Уинфри рассказала, что вопреки своим предыдущим заявлениям все-таки пользовалась препаратами для похудения. Уинфри отметила, что 25 лет терпела насмешки над своей фигурой и постоянно винила себя в отсутствии силы воли, так как не могла похудеть.

